Динамо Дрезден впевнено обіграло Галлешер у матчі 2-го туру третьої Бундесліги, а у складі тріумфатора дебютував українець Кирило Меліченко. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Німеччини 2022/23, 3-й дивізіон. 2-й тур

Галлешер – Динамо Дрезден – 0:2

Голи: Нітфельд, 14, (аг.), Вайраух, 80

У складі Динамо Дрезден вперше вийшов наш співвітчизник Кирило Меліченко, який відіграв на правому фланзі оборони. Команда українця повела в рахунку на 14 хвилині, коли Нітфельд зрізав м'яч у власні ворота після прострілу. В другій половині Динамо добило суперника голом Вайрауха, здобувши впевнену перемогу.

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Таким чином, команда з Дрездена набрала 3 очки та розташувалась на 7 позиції, а Галлешер з 0 пунктів залишився на дні турнірної таблиці.

Нагадаємо, що Меліченко є вихованцем академії Шахтаря. В березні він почав тренуватися у складі дрезденського клубу, який у підсумку вирішив укласти з українцем контракт на 2 роки.

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