Украинец получил свои первые минуты на уровне Юношеской лиги УЕФА.

Шахтер U-19 потерпел разгром от Порту – 16-летний вундеркинд испортил дебют Белика в еврокубках

Боруссия U-19 играла на поле ПСЖ и вышла вперед на 30-й минуте. Юлиан Рейхофф воспользовался передачей Коула Кэмпбелла. Этого хватило для итоговой победы. 18-летний Кревсун вышел на финальные 11 минут и помог Дортмунду удержать преимущество. В параллельном матче группы Милан разбил Ньюкасл (4:0).

Напомним, Кревсун – воспитанник Шахтера. В сентябре 2022-го юный полузащитник перешел в клуб Пройсен из города Мюнстер, откуда в январе 2023-го пошел на повышение в Боруссию.

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