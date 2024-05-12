В рамках 28-го тура УПЛ 2023/24 Кривбасс принимает Полесье, Черноморец сыграет с Металлистом 1925, а Александрия – с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Кривбасс – Полесье

Криворожане в предыдущем туре УПЛ провели ужасный матч против СК Днепр-1, потеряв чисто математические шансы на серебро. Что наиболее важно, уже в том поединке команда могла завоевать бронзовые медали, однако вместо этого подопечные Юрия Вернидуба провели всего три удара по воротам. Многим фанам было трудно поверить, что криворожане играли так плохо по спортивным причинам.

Отбеливать репутацию придется в домашке с Полесьем. Осенью эти команды боролись за первую позицию и вообще демонстрировали равный футбол, но сейчас эти команды находятся на разных планетах. Хотя житомиряне сейчас вроде и на ходу – в последних пяти турах они проиграли только Динамо, одолев Ворсклу, Колос и Минай, а также расписав ничью с Зарей.

Тем не менее, с луганчанами могли добиться и большего, учитывая игру в большинстве в течение тайма, а победа над полтавчанами произошла в максимально сухом матче. Есть стойкое ощущение, что Полесье перебрало очков в предыдущих турах, однако им надо перебирать и в дальнейшем – команда держится в трех зачетных баллах от зоны еврокубков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тейлор (под вопросом), Крушинский, Макуана, Будковский – Илич, Клищук, Аду (все – под вопросом)

Дисквалифицированы: Кравченко (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Полесье

Кривбасс: Маханьков – Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Хомченовский – Кузык, Лунев, Задерака – Микитишин

Полесье: Кудрик – Смоляков, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Кушниренко, Таллес Кошта – Козак, Мустафаев, Назаренко – Фортюне

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кривбасс разочаровал в предыдущем туре, однако это был единственный такой матч весной. До него команда только набирала обороты – Кстати, она до сих пор идет без поражений весной, если не учитывать скандальный поединок против Шахтера. Можно быть уверенным, что вязкому Полесью криворожане как минимум не проиграют.

Мы же рискнем пойти дальше и поставим на победу подопечных Юрия Вернидуба. Они мотивированы на реабилитацию, а победа гарантирует им бронзовые медали прямо на поле. Житомиряне и так получили слишком много в апреле-мае.

Черноморец – Металлист 1925

Битва двух йокодзун. Одесситы летят в крутом пике, потерпев пять поражений кряду с суммарным счетом 3:11. Окей, два фиаско и семь голов случились в поединке с Шахтером, но до этого Черноморец выступал не лучше – у подопечных Романа Григорчука 8 проигрышей и 1 ничья в 11-ти поединках весной. Плюс, еще один разгром от Шахтера в Кубке.

Как следствие, "моряки" оказались в трех зачетных баллах от зоны переходных матчей. Металлист 1925 же вообще держится в зоне прямого вылета. От подъема в зону плей-офф харьковчан отделяет всего одно очко – вот только набрать его будет очень непросто, учитывая последние результаты. Подопечные Виктора Скрипника в предыдущем туре прибили Ворсклу, однако это была первая победа после 14 матчей без побед при 10 поражениях.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бычек (под вопросом), Курило, Е. Ткачук (все – Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Металлист 1925

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Имереков, Червак, Капинус – Юрченко, Обиная, Гармаш, Юсов – Овусу, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Трудно делать какие-то прогнозы в битве настолько кризисных коллективов. Мотивации хватает обоим, но хватит ли мастерства? Посмотрим. В этом поединке возможен любой результат – фаворита нет, поэтому и ставить на эту игру не рекомендуем.

Александрия – СК Днепр-1

Юрий Максимов в предыдущем туре прибегнул к шантажу, заявив о своем уходе из клуба в случае поражения Кривбасса. Сработало – СК Днепр-1 победил криворожан, пусть и в суперскучном матче. Даже сработало смелое кадровое решение тренера, ведь единственный гол (и единственные два момента) сделал 18-летний Гаджиев.

Данный успех не дал сопернику отпраздновать бронзу на глазах днепровцев, но побороться за нее все равно будет трудно. "Спортклубовцы" отстают от третьей позиции на шесть очков за три тура до конца, имея худшую статистику личных встреч с Кривбассом. Гораздо важнее защитить место в зоне еврокубков – отрыв от шестой позиции составляет пять зачетных баллов.

Александрия же доигралась до борьбы за выживание. Подопечные Руслана Ротаня не знают побед в семи турах подряд, хотя календарь был достаточно удобным – из сильных соперников пришлось сыграть только против Динамо. Если бы "аграрии" демонстрировать тот же уровень, что и в первых матчах весной, то можно было бы надеяться очков на 15.

Этого бы хватило для борьбы за еврокубки. Вместо этого коллектив упал на двенадцатую позицию, а от зоны переходных матчей коллектив отделяет всего один зачетный балл. Можно много говорить о травмах центрбеков, проблемы в линии атаки, хорошие розыгрыши и восьмую позицию по ожидаемым показателям – но по факту Александрия через месяц может оказаться в Первой лиге.

Кадровая ситуация

Травмированы: Логинов, Билошевский, Шулянский (все под вопросом), Кулаков – Гуцуляк (под вопросом)

Дисквалифицированные: Калитвинцев (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – СК Днепр-1

Александрия: Шевченко – Копина, Кравченко, Кампуш, Мартынюк – Михайленко – Алвина, Калюжный, Ковалец, Костышин – Погорелый

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Встреча имеет очень важное значение для обоих коллективов. СК Днепр-1 кажется фаворитом. Уже должны были бы восстановиться Пихаленок и Гуцуляк, а в центр обороны возвращается Сарапий. У Александрии же остаются большие вопросы относительно позиции одного из центрбеков, а сегодня еще и не сыграет Калитвинцев.

Не факт, что все это будет гарантировать днепровцам победу. Это же УПЛ. Тем не менее, мы рискнем дать прогноз именно на успех гостей.

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