Германия, Бундеслига, 33-й тур

РБ Лейпциг – Вердер – 1:1

Голы: Шешко, 61 – Зайвальд, 35 (аг.)

Кельн – Унион Берлин – 3:2

Голы: Кайнц, 45 (п.), Тиггес, 87, Даунс, 90+3 – Кнохе, 15, Фолланд,19 (п.)

Боруссия М – Айнтрахт – 1:1

Голы: Хак, 9 – Дина Эбимбе, 35

Фрайбург – Хайденхайм – 1:1

Голы: Доан, 29 – Сесса, 38

Штутгарт минимально одолел Аугсбург и обошел Баварию в борьбе за серебро – швабы в шаге от клубного рекорда

РБ Лейпциг не сумел одолеть Вердер и отпустил Баварию в борьбе за бронзу Бундеслиги. Бременцы в этом матче не забивали – оба гола на совести "быков". В конце первого тайма Зайвальд срезал сферу в свои ворота, а после перерыва Шешко сравнял. Ради справедливости стоит отметить, что у гостей был шанс взять три очка, но они довольствовались боевой ничьей.

Сумасшедший камбэк в борьбе за выживание оформил Кельн, который в добавленное время сумел перевернуть игру с Унионом. Берлинцы уже к 20-й минуте шли с преимуществом в два мяча, но "козлы" с пенальти зародили интригу на положительный результат, забив в раздевалку. Решающими стали последние минуты, на которых хозяева забили дважды и вырвали победу у Униона. Кельн остался предпоследним, но все же сохраняет шансы на переходные матчи.

Еще в двух дуэлях был зафиксирован одинаковый счет – 1:1. Боруссия М в первом тайме обменялась голами с Айнтрахтом, а Фрайбург разошелся миром с Хайденхаймом. Айнтрахт и Фрайбург остаются в зоне еврокубков, но последних уже завтра может выбросить оттуда Хоффенхайм.

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