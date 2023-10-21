Сборная Украины U-17 не смогла завершить предварительный раунд отбора Евро-2024 на мажорной ноте. Подопечные Владимира Езерского проиграли, заняли третье место и теперь зависят от других команд.

Евро-2024 U-17, предварительный квалификационный раунд, 3 тур

Украина – Германия – 0:1

Гол: Изекор, 53

Для прохода в элит-раунд отбора подопечным Владимира Езерского хватало и ничьей. В случае поражения приходилось ждать завершения других групп и включать математику.

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Украина уверенно начала игру – Шелекета мощным дальним проверил реакцию Геллстерна. Впрочем, постепенно Германия перехватила инициативу и дважды поразила ворота Петренко. К счастью, в обоих случаях арбитр фиксировал офсайд. В дебюте второй половины фарт завершился. "Сине-желтые" проспали быстрый розыгрыш углового, а затем проиграли второй этаж Изекору. Ассист в активе Ника Черны – сына эмигрантов из России.

Сборная Германии даже не думала сбрасывать обороты, настреляв 19 ударов за матч. Дело скорее могло завершиться разгромом, чем спасением украинцев.

Вечером Финляндия разгромила Лихтенштейн (3:0) и опустила команду Езерского на третье место. Финны и Германия вышли в следующий этап. Украине теперь нужно следить за другими группами. Дальше пройдут также 5 из 13 лучших третьих мест групп. Правда, будут учитываться только результаты в матчах с первым-вторым местами (то есть у Украины будет одно очко и разница 2:3). Турнирная судьба "сине-желтых" решится через несколько недель.

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