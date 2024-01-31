"Сравните первый и второй год Миколенко в АПЛ: как ни мешали травмы и болезни, а Виталик прогрессирует. Эвертон просто нельзя представить без него. Не обязательно считать, что Миколенко навсегда в этой команде. Осенью он был в такой удивительной форме, что справедливо считался лучшим левым защитником АПЛ.

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Забарный... Приятно за ним следить, потому что просто не с кем еще из центральных защитников его сравнить. Илья без слабых мест: антропометрия, скорость, пас и удар, способность к обучению. Он просто семимильными шагами прогрессирует. Могу посоветовать Забарному только одно – не останавливаться, чтобы Борнмут был лишь первым его клубом в Премьер-лиге и европейском футболе. Все лучшее у него впереди.

Ждал ли я того, что Цыганкова и Довбика будут называть открытием Ла-Лиги? Я в ребятах-то не сомневался, но о клубе они явно знали больше сторонних наблюдателей. Для меня Жирона – одно из главных открытий сезона во всей Европе. Это невероятно, как эта команда навязывает грандам борьбу за чемпионство Испании. Футбол очень стильный, яркий – и хорошо, что Цыганков с его стилем настолько помогает этой команде. Если бы он некоторое время не пропустил из-за травм, имел бы индивидуальные показатели ближе к Довбику. Также верю, что Витя и Артем достойны еще большего", – цитирует Сидорчука Український футбол.

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