"Футбол 24" осмотрел выступления украинцев в очередном туре Ла Лиги – Андрей Лунин поспособствовал волевой победе Реала над Лас-Пальмасом, а Виктор Цыганков и Артем Довбик довольно невыразительно сыграли за Жирону.

Довбик провел непростой поединок против Сельты – украинцу навязали серьезную борьбу и не давали много пространства. Несмотря на это Артем мог оформить дубль, но Гуайта в обоих моментах совершил сногсшибательные сейвы. Цыганков же был менее заметен и упустил супершанс с паса Довбика, когда пробил намного выше ворот с близкого расстояния.

Лунин же совершил классный сейв, который заставил Анчелотти и Куртуа хвалить украинца. Уверенная игра Андрея позволила Реалу отыграться в течение встречи с Лас-Пальмасом. Лунин пока выигрывает конкуренцию у Кепы благодаря лучшей игре ногами, однако любая ошибка украинца может вернуть его в проигрышную позицию. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Реал вырвал победу на Канарах и обошел Жирону – Лунин спасал и получил повреждение, но партнеры заставили пропустить