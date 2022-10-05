На экваторе группового этапа Брюгге продолжает идти без потерь. И это в группе с Атлетико, Байером и Порту. Казалось, мадридцы должны прервать серию бельгийцев, но потерпели второе поражение в этой ЛЧ и остались на последнем месте.

Интер выгрыз победу у Барселоны, сняв 12-летнее проклятие, Брюгге с Соболем переиграл Атлетико, Порту одолел Байер

Украинские легионеры Брюгге к этой победе причастны косвенно. Эдуард Соболь вышел на поле в конце встречи, когда дело уже было сделано. Роман Яремчук вовсе впервые со времени своего возвращения в Бельгию всю игру провел на скамье для запасных.