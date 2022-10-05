Украинцы только наблюдали – видеообзор сенсации в матче Брюгге – Атлетико – 2:0
10:05 - Читати українською
Брюгге неожиданно обыграл Атлетико в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
На экваторе группового этапа Брюгге продолжает идти без потерь. И это в группе с Атлетико, Байером и Порту. Казалось, мадридцы должны прервать серию бельгийцев, но потерпели второе поражение в этой ЛЧ и остались на последнем месте.
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Украинские легионеры Брюгге к этой победе причастны косвенно. Эдуард Соболь вышел на поле в конце встречи, когда дело уже было сделано. Роман Яремчук вовсе впервые со времени своего возвращения в Бельгию всю игру провел на скамье для запасных.
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