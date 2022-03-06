"Меня зовут Горан Попов. Я бывший футболист Динамо. То, что я вижу на ТВ за последние 10 дней – все еще не могу поверить. Тот же народ, славяне – и такое делают с украинцами. Это люди, которые умеют любить. Люди, которые никому ничего плохого не сделали.

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Пожалуйста, остановите эту войну. Потому что это плохо для нас. Это самое главное. У меня и всех, кто жил в этой стране – очень хорошие воспоминания о ней. Мы хотим, чтобы это все прекратилось поскорее. Мои друзья, которых знаю в Киеве в Украине – живут в подвале. Это стыдно. Пожалуйста, перестаньте. Никто не хочет войны. Слава Украине!" – сказал Попов в своем видеообращении.

Напомним, Горан защищал цвета Динамо с 2010 по 2012 гг. и за этот период забил 2 гола в 32 матчах. Еще два года, находясь на контракте в киевском клубе, он провел в аренде в Вест Бромвиче.

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