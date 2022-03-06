"Мене звати Горан Попов. Я колишній футболіст Динамо. Те, що я бачу на ТБ за останні 10 днів – все ще не можу повірити. Той самий народ, слов'яни – і таке роблять з українцями. Це люди, котрі вміють любити. Люди, котрі нікому нічого поганого не зробили.

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Будь ласка, зупиніть цю війну. Тому що це погано для нас. Це найголовніше. У мене і всіх, хто жив у цій країні – дуже хороші спогади про неї. Ми хочемо, що це все припинилося швидше. Мої друзі, яких знаю у Києві в Україні – живуть у підвалі. Це соромно. Будь ласка, перестаньте. Ніхто не хоче війни. Слава Україні!" – сказав Попов у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, Горан захищав кольори Динамо з 2010 по 2012 рік і за це період забив 2 голи у 32 матчах. Ще два роки, перебуваючи на контракті у київському клубі, він провів в оренді у Вест Бромвічі.

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