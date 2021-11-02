"Шахтер продолжает соблюдать принципы своей игры. Мы работаем вместе только 3-4 месяца. Прекрасно знаем, насколько достигли прогресса. Это может проявляться в матчах против сильных соперников. Мы будем продолжать играть в свой футбол. Это не зависит от того, соперник сильный или слабый. У меня и у клуба есть свой путь. Мы будем продолжать идти по нему.

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Винисиус играл грандиозно не только против Шахтера. Я посмотрел первый тайм Эль Класико, и там он тоже сыграл отлично. Конечно, мы будем больше обращать внимание на Винисуса и Бензема, но не забываем о других. Винисиус – пример для многих, кто играет на этой позиции. Он доказал это в еврокубках и чемпионате Испании. Он молод, но уже сейчас достойно носит футболку Реала, что совсем не просто. Именно поэтому я считаю его примером для других.

Я уже говорил об этом на пресс-конференции в Киеве. Карло Анчелотти – пример для всех итальянских тренеров. Он умеет передать спокойствие футболистам. Это он доказал, тренируя во Франции, Англии, Германии, Испании, Италии. Полагаю, мы можем продолжать учиться у него. Это один из самых сильных тренеров.

Считаю, это случайность, что мы до сих пор не забили гол в Лиге чемпионов. Против Шерифа у нас было 25 ударов и 110 радок их третьего гола мы кое-что создавали. Поэтому это просто случайность. Не следует забывать, что мы играем без Траоре. Это, конечно, не оправдание, но играть без Траоре сложно.

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Дентиньо прилетел из Киева сюда, но я еще не принял решение о составе. Возможно, он сыграет, а может – будет в запасе. Потеря Траоре на столь долгое время создала немало проблем. Именно поэтому решение о новом контракте Дентиньо пока не было принято", – сказал Де Дзерби.