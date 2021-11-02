"Мы прекрасно понимаем, что по сравнению с прошлым годом все изменилось. Совсем другой год, другой сезон, другая команда. Да, были отличные победы в прошлом году, но сейчас их следует полностью забыть. Пока нужно полностью настроиться на завтрашний поединок. Я полностью доверяю партнерам по команде, тренерскому штабу.Уверен, что мы провели хорошую подготовительную работу к завтрашнему матчу.Очень важно показать завтра достойный характер, хорошую игру, к которой мы привыкли, и постараться одержать такую важную победу.

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Почему Винисиуса не вызвали в сборную Бразилии? В любом случае, это не мое решение. У сборной Бразилии есть тренер, который принимает решение о вызове игроков. Несомненно, этот игрок очень старается. Он мой друг, мы иногда общаемся. Поэтому уверен, что с таким усердным трудом его однажды вызовут в сборную.

Роль Дентиньо в команде? Он в принципе очень хороший человек. И, конечно, когда в команду приходят молодые ребята, он пытается помочь им в адаптации в новой для них стране, в которой он провел большое количество времени. Независимо от того, кто будет завтра забивать, главное, чтобы мы одержали победу. Очень важно привнести в завтрашнюю игру все то, что мы отрабатывали на тренировках и так успешно демонстрировали в чемпионате. Нам нужна победа.

Что нужно исправить после прошедшего матча? Первый тайм в Киеве получился у нас достойным. Мы смогли продемонстрировать хороший футбол. Понятно, что были ошибки, но ошибки бывают в любом матче. Поэтому сейчас очень важно серьезно подойти к завтрашней игре. Мы абсолютно уверены в том, что мы делаем. Мистер постарался передать всю информацию и отработать всю стратегию на завтрашний поединок. И мы должны завтра прессинговать, как это мы делаем всегда, несмотря на то, что это Реал. Не думаю, что на нас как-то повлияет результат предыдущей игры", – резюмировал Додо на пресс-конференции.

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