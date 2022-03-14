У наставника Динамо есть свое видение событий в Украине, которую он успешно покинул в первые дни боевых действий.

"Мы вернулись из Турции за два дня до начала войны. Федерация прервала чемпионат на месяц, но я думаю, что возобновить его будет очень тяжело. Я уехал с иностранными игроками благодаря Чеферину, УЕФА и футбольным ассоциациям. Некоторые игроки остались в Киеве и уехали на базу. Позже я помог уехать семьям нескольких украинских футболистов.

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Никогда не думал, что война может начаться. Украинцы и россияне жили вместе, как братья. Это скорее политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Отстранение российских команд и спортсменов от международных соревнований? Для меня у спорта нет ничего общего с политикой. Спорт – это культура, поэтому принятие таких решений я считаю неправильным. Люди должны продолжать участвовать в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", – цитирует Луческу Gianluca Di Marzio со ссылкой на Radio Anch'io Sport.

Напомним, у наставника Динамо опыт работы в России – в 2016-2017 годах он возглавлял Зенит.

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