Голкипер Никита Федотов также принялся защищать земли Украины от российских оккупантов.

Федотов отправился в Украину на пересмотр в Металлист, но начало российского наступления изменило его планы.

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Паблик Народная Армия в Facebook сообщил, что Никита вместе со своим отцом вступили в ряды территориальной обороны. "Будь как Никита", – резюмировали в сообщении.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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