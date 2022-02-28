Микита Федотов, який їхав з Іспанії підписувати угоду з Металістом, уклав інший контракт – тепер він захищає рідні землі від російських загарбників.

"Я їхав із Мукачевого до Харкова – підписувати контракт з Металістом. Угода вже була готовою – про це мені написали о першій ночі, тож я сів у потяг. О сьомій ранку зателефонував батько – він у мене військовий, пройшов АТО і Афганістан. "Синку, почалася війна".

"Будь як Микита": український воротар з досвідом виступів у Іспанії записався до територіальної оборони

Сім’я у паніці, а я у вагоні. Приїхав до Дніпра і ухвалив для себе рішення, що буду пліч-о-пліч з батьком. У лави ЗСУ вступити не міг, бо не маю бойового досвіду, тож записався у територіальну оборону. Мені видали зброю, виконую поставлені завдання. Вважаю, що для нас, українців, не існує серйозних ворогів. Людей із нашим характером просто немає. Ми готуємо коктейлі Молотова, лягаємо під танки, голими руками роззброюємо ворога.

Спершу, звісно, був страх та нерозуміння що відбувається і як відбувається. Не розумів масштабів. Але що ближче доїжджав до рідного міста, то спокійніше ставало. Усвідомлював: зі свого міста нікуди на Захід виїжджати не хочу. Тут мій дім, моя сім’я, тож я зобов’язаний залишитися.

Ночую вдома. Зазвичай о 7-ій ранку – підйом, мене забирають, везуть на певну ділянку і дають завдання. Поки що, звісно, ніхто мене вперед пускати не буде. Тож допомагаю евакуйовувати мешканців, сприяю волонтерам, займаюся медійним напрямком, набираюсь досвіду у старших колег. Мама, брат і моя кохана подалися у волонтерство. Словом, працюємо всією сім’єю.

Кулі, дякувати Богу, ще не літали, але був поруч із ділянкою, де працювала ППО – збивали ворожі ракети. Ну й ловили одного дезертира. Це поки що – максимум. Сподіваюся, цей максимум так і залишиться", – цитує Микиту Федотова Спорт 24.

Нагадаємо, 21-річний вихованець Шахтаря раніше виступав за Полтаву і Полісся, а останнім його клубом став іспанський Монтіхо.

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