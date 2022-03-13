Экс-звезда английского футбола Гарри Линекер остался поражен голом Андрея Ярмоленко в матче 29-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Астон Виллой.

"Победа Вест Хэма и гол Андрея Ярмоленко. Как ему удается сосредоточиться и играть, не говоря уже о том, чтобы выйти и забить гол. Это вне моего понимания. Украинцы – невероятные", – написал Линекер в твиттере.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1

Напомним, Ярмоленко открыл счет в матче против Астон Виллы, классно пробив после паса Бенрама. В итоге Вест Хэм победил со счетом 2:1.

Добавим, что в последний раз в рамках АПЛ украинец забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.

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