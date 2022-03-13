Екс-зірка англійського футболу Гарі Лінекер залишився вражений голом Андрія Ярмоленка у матчі 29-го туру АПЛ між Вест Хемом та Астон Віллою.

"Перемога Вест Хема та гол Андрія Ярмоленка. Як йому вдається зосередитися та грати, не кажучи вже про те, щоб вийти та забити гол. Це поза межами мого розуміння. Українці – неймовірні", – написав Лінекер у твіттері.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла – 2:1

Нагадаємо, Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Астон Вілли, класно пробивши після пасу Бенрама. В підсумку, Вест Хем переміг з рахунком 2:1.

Додамо, що востаннє в рамках АПЛ українець забивав 26 липня 2020 року. Символізм – тоді українець також вийшов на заміну і вразив ворота Астон Вілли.

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