– Расскажите, с чего начался и как развивался инцидент с фанатами клуба.

– У нас была запланирована тренировка на 10 утра, мы вышли на поле на базе, начали работать. А в начале 11-го появились фанаты, человек 20. Они направились через поле к игрокам, которые проводили предыдущий матч. Коллектив на тренировке был разбит на две группы: те, кто играл, и те, кто не выходил на поле. Так вот, повторюсь, фанаты пошли к тем, кто играл. Александр Николаевич, тренеры, я увидели это и также пошли к футболистам. Ну, а дальше началась заварушка, фанаты что-то кричали. Потом несколько человек, самых активных, подскочили к главному тренеру и пытались нанести удары. Удар одного Николаевич заблокировал, но второй сзади втихаря ударил рукой. Пытались еще и ногами как-то зацепить, ударить.

– Что кричали фанаты?

– На повышенных тонах выражали недовольство результатом последнего матча. А ведь мы готовы были поговорить, никто лицо не прятал, от разговора не отказывался. Но нет, кое-кто пошел в драку. При этом фанаты были с закрытыми лицами, в масках, даже не определить, какого возраста.

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– Поле никак не ограждено, фанаты прошли спокойно?

– Забор есть, но люди все равно прошли. Мы уже высказали претензии клубу, что не были обеспечены меры безопасности.

– Охрана не прибегала?

– Уже после того, как фанаты уехали, мы остались на поле, провели тренировку. Потом кто-то вызвал полицию, но мы отказались написать заявление. Почему? Решили, что нам надо быть выше этого, 20 сельских фанатов нас не запугают.

– Хацкевичу вообще сильно досталось?

– Я могу сказать так: люди, которые видели войну в Украине, революцию в Беларуси, не испугаются 20 фанов. Но, повторюсь, реально били руками, причем некоторые втихаря, сзади, ногами хотели зацепить. Но команда заступилась за тренера, локализовала ситуацию. Никто в стороне не оставался.

– Хацкевич как-то пытался ответить фанатам ударом на удар?

– Уподобляться им, становиться хулиганами и превращать все это в уличную драку – это как минимум несолидно.

– Сколько вообще эта драка длилась?

– В общем где-то минут 20. Потом лидеры фанатов, тренерский штаб, ведущие игроки остались на поле и спокойно поговорили о результатах, о делах команды. Затем фанаты разошлись, а мы продолжили тренировку. Инцидент никак не повлиял на желание игроков работать дальше. Плюс пока мы, тренеры и функционеры, в клубе, будем выполнять свои контрактные обязательства максимально профессионально. Скажу откровенно: мы объединены все, мы имеем единый коллектив, мы идем к общей цели. И после тренировки распланировали работу на завтра.

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– При этом появилась информация, что Хацкевич может быть уволен.

– Развитие событий, конечно, может быть разным, но у нас ни с президентом клуба, ни с кем-то из руководства контактов не было после инцидента. Прошло уже несколько часов, а никто не позвонил, не поинтересовался здоровьем. Такое ощущение, что игроки и тренеры сами себе, а руководители – сами себе. Я пытался встретиться с президентом клуба, поговорить об инциденте, прояснить моменты, почему не обеспечили безопасность, какие есть претензии к тренерскому штабу. Но мне сказали, что президент у мэра города, поэтому никакого контакта не было.

– А после проигранного матча также не было разговоров?

– В общем никаких. Ни сообщений, ни звонков – ничего.

– При этом уже даже называют преемника Хацкевича.

– Мы тоже читаем и смотрим новости, но ничего прокомментировать по этому поводу не могу.

– Как вообще у главного тренера складываются взаимоотношения с игроками?

– По нашему мнению, хорошие, и этот инцидент подтвердил, что в коллективе все друг за друга, мы едины. Игроки вступились за тренера. Несмотря на то, что результаты матчей разочаровывают, сегодня Хацкевич поблагодарил спортсменов за отношение к делу, бойцовские качества. В последнем матче красная карточка надломила, но, в принципе, глобальных претензий, тем более по самоотдаче, ни к кому нет.

– Хацкевича в команде как тренера слушают, уважают?

– Бесспорно. К нему относятся с высоким уважением.

– А что это за эксперимент с выбором тактики игроками?

– В прессе неправильно интерпретировали ситуацию. Команда была подготовлена, на игру было два тактических плана. Перед матчем на три-четыре минуты коллектив был оставлен в раздевалке, чтобы игроки сами настроились, посмотрели друг другу в глаза и из двух подготовленных планов выбрали один, по их мнению, наиболее оптимальный и подходящий. В принципе даже в больших командах так делается. Когда главный тренер доверяет игрокам, верит в них, это нормальная практика. Но в прессе представили все так, будто Николаевич вообще никакой установки не готовил, что все это делали футболисты.

А если вспомнить матч, то в первом тайме игра шла на равных, а вот удаление очень повлияло на ход встречи. При этом команда даже в меньшинстве пыталась играть, бежала вперед, заработала пенальти. Да, не забили, но это футбол.

– Какая реакция игроков на новости о возможном увольнении Хацкевича?

– Мы все вместе после тренировки в раздевалке смотрели эти новости, улыбались и готовились к завтрашней работе. Если мы все с улыбкой воспринимаем такие новости, то действительно едины. Но что будет завтра – сказать трудно.

– В общем, какая атмосфера в клубе, когда есть большое давление из-за результата?

– Работать под давлением, честно говоря, даже в удовольствие. Поставленные задачи очень мотивируют. Но вот что касается управления клубом, администрации... Условия для работы в плане инфраструктуры на высоком уровне, но остальное оставляет желать лучшего. ФК находится в государственном управлении, а мы входили в клуб, когда он готовился к переходу в частные руки. Приглашали нас на работу не мэр города, не государственная власть, а те, кто должен был принять клуб в частное владение. И мы принимали все условия, все задачи, хотели помочь команде остаться в первой лиге. Мы работаем добросовестно, но со стороны клуба, точнее, нынешних руководителей (а ФК пока не в частных руках) ничего не выполняется. И сменится ли собственник в конце концов – большая загадка, – объяснил Залевский в комментарии by.Tribuna.

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