Как сообщалось ранее, сегодня, 5 апреля, Заглембе Сосновец объявил об увольнении главного тренера команды Александра Хацкевича. По информации Sport.ua, польский клуб предлагал белорусскому специалисту расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, но получил отказ.

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Как следствие, Хацкевич получит компенсацию в виде заработной платы, которую он должен был получать до конца сезона.

Заглембе также планирует прощаться с украинскими легионерами, которые пришли во время зимнего трансферного окна – Алексеем Довгим, Алексеем Шевченко, Артемом Полярусом и Алексеем Быковым.

Напомним, Хацкевич возглавил Заглембе 16 января и не сумел выиграть с командой ни одного матча. После скандального избиения фанатами тренера стороны решили прекратить сотрудничество.

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