Украинский боксер Александр Усик, недавно дебютировавший в большом футболе за Полесье заверил, что будет защищать родину до последнего.

"Если они захотят отобрать мою жизнь или жизнь моих близких, то мне придется сделать то же самое с ними. Но я этого не хочу.

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Я не желаю стрелять, уносить чью-то жизнь. Однако, если они будут убивать меня, выбора у меня уже не останется.

Возможно, это звучит сентиментально, но моя душа принадлежит Богу, а мое тело и честь – моей стране, моей семье. Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Моя страна и честь для меня важнее чемпионского титула. Так что страха нет, ни капли. Есть просто удивление – как такое может происходить в 21 веке?" – сказал Усик в комментарии CNN.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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