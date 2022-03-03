Український боксер Олександр Усик, який нещодавно дебютував у великому футболі за Полісся запевнив, що боронитиме батьківщину до останнього.

"Якщо вони захочуть відібрати моє життя або життя моїх близьких, то мені доведеться зробити те саме з ними. Але я цього не хочу.

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Я не бажаю стріляти, забирати чиєсь життя. Однак якщо вони вбиватимуть мене, вибору у мене вже не залишиться.

Можливо це звучить сентиментально, але моя душа належить Богу, а моє тіло і честь – моїй країні, моїй сім'ї. Я справді не знаю, коли повернуся на ринг. Моя країна і честь для мене важливіші, ніж чемпіонський титул. Так що страху немає, ані краплі. Є просто подив – як таке може відбуватися у 21 столітті?" – сказав Усик у коментарі CNN.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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