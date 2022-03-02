Украинский защитник греческого Ионикоса Дмитрий Чигринский высказался по поводу нападения России на Украину.

"Моему отцу 68 лет, он помогает волонтерам на войне. Он служил в армии.

Чигринский впервые был капитаном Ионикоса – команда с флагом Украины бурно отпраздновала спасательный гол

Это не война Украины – это война человечества", – цитирует Чигринский Sport.es.

Напомним, накануне украинец впервые вывел свою команду на поединок чемпионата Греции против ПАОК с капитанской повязкой. Таким образом, в клубе поддержали Дмитрия и Украину в войне против России.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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