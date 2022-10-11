Сборная Украины по футзалу сыграла второй поединок в основном раунде отбора чемпионата мира-2024. Счет и обзор матча Украина – Нидерланды читайте в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2024 по футзалу, квалификация. Основной раунд

Украина – Нидерланды – 4:2

Голы: Шотурма, 6, Корсун 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

В первом туре украинцы обыграли Косово со счетом 3:1 и занимали первое место благодаря лучшей разнице голов (у Нидерландов тоже было 3 очка). С "оранжевыми" подопечные Александра Косенко встречались на чемпионате Европы – тогда Нидерланды выиграли 3:2, а Украина остановилась в шаге от финала, заняв итоговое 4 место.

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Поединок против Нидерландов "сине-желтые" начали отлично, забив трижды за 12 минут. Точные удары в свой актив записали Петр Шотурма, Игорь Корсун и Даниил Абакшин. Такой старт, похоже, расслабил подопечных Косенко. С интервалом в 30 секунд "сине-желтые" пропустили дважды. До перерыва у обеих команд еще были моменты, но соперники остановились на счете 3:2.

В середине второго тайма автор дубля в составе Нидерландов был удален, получив вторую желтую. Две минуты в большинстве "сине-желтые" использовать не сумели. Украинцы во второй 20-минуте имели больше моментов, но чуть не пропустили после перехода Нидерландов на игру с 5-ю полевыми – фантастический промах соперника буквально с метра! Все стало ясно на последних секундах после удара Корсуна в пустые ворота.

4:2 – Украина набрала 6 очков и единолично возглавляет 11 группу. У Нидерландов 3 балла, Косово с нулем.

На этой стадии квалификации 36 сборных разбиты на 12 групп по три команды, в которых поединки будут проходить дома и на выезде. 12 победителей групп, а также 4 лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда.

В целом квалификация на ЧМ-2024 продлится больше года и пройдет в 5 этапов: предварительный раунд, основной раунд (группы с домашними и выездными матчами), плей-офф основного раунда (домашние и выездные матчи), элитный раунд (группы с домашними и выездными) ) и плей-офф элитного раунда (домашние и выездные матчи).