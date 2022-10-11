Збірна України з футзалу зіграла другий поєдинок в основному раунді відбору чемпіонату світу-2024. Рахунок і огляд матчу Україна – Нідерланди читайте в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2024 з футзалу, кваліфікація. Основний раунд

Україна – Нідерланди – 4:2

Голи: Шотурма, 6, Корсун 10, 40, Абакшин, 12 – Бузамбу, 14, 14

У першому турі українці переграли Косово з рахунком 3:1 і посідали перше місце завдяки кращій різниці голів (у Нідерландів теж було 3 очки). З "помаранчевими" підопічні Олександра Косенка зустрічалися на чемпіонаті Європи – тоді Нідерланди виграли 3:2, а Україна зупинилася за крок до фіналу, посівши підсумкове 4 місце.

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Поєдинок проти Нідерландів "синьо-жовті" розпочали відмінно, забивши тричі за 12 хвилин. Влучні удари до свого активу записали Петро Шотурма, Ігор Корсун і Данило Абакшин. Такий старт, схоже, розслабив підопічних Косенка. З інтервалом у 30 секунд "синьо-жовті" пропустили двічі. До перерви обидві команди ще мали моменти, але зупинилися на рахунку 3:2.

В середині другого тайму автор дубля у складі Нідерландів був вилучений, отримавши другу жовту. Дві хвилини в більшості "синьо-жовті" використати не зуміли. Українці у другій 20-хвилині мали більше моментів, але ледь не пропустили після переходу Нідерландів на гру з 5-ма польовими – фантастичний промах суперника буквально з метра! Все стало зрозуміло на останніх секундах після удару Корсуна в порожні ворота.

4:2 – Україна набрала 6 очок і одноосібно очолює 11 групу. У Нідерландів 3 бали, Косово з нулем.

На цій стадії кваліфікації 36 збірних розбито на 12 груп по три команди, в яких поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. 12 переможців груп, а також 4 найкращі володарі других місць вийдуть до елітного раунду. Інші вісім володарів других місць братимуть участь у плей-офф основного раунду.

Загалом кваліфікація на ЧС-2024 триватиме більше року і пройде у 5 етапів: попередній раунд, основний раунд (групи з домашніми та виїзними матчами), плей-офф основного раунду (домашні та виїзні матчі), елітний раунд (групи з домашніми та виїзними матчами) та плей-офф елітного раунду (домашні та виїзні матчі).