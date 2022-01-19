Евро-2022

Нидерланды – Украина – 3:2

Голы: Садуни, 22, Аттаиби, 24, Бузамбу, 30 – Зварыч, 1, Шотурма, 38

Украина считалась очевидным фаворитом встречи. Нидерланды – самая слабая по рейтингу команда турнира. "Сине-желтые" мощно начали. Уже на первой минуте Михаил Зварыч открыл счет точным ударом левой!

Нидерланды хорошо играли, а наши ребята пускали соперников на ударные позиции. Кирилл Цыпун не раз спасал Украину на воротах. Несколько раз повезло: Аттаиби пробил мимо, а Массауи попал в перекладину.

Украинцы отвечали на контратаках. Хороший шанс был у Шотурмы, остро издалека бил Серый. Первый тайм наша команда все-таки завершала в атаках. К перерыву удалось подравняться по ударам (по 20).

На старте второго тайма Нидерланды шокировали нашу сборную двумя голами. Садуни головой замкнул подачу вратаря и сравнял счет. Аттаиби воспользовался обрезкой наших и вывел "оранье" вперед.

Украинцы очнулись и создали ряд супершансов, но Журба и Корсун ими не воспользовались. Чернявский с двух метров не попал в створ. Разладилась игра у ребят Александра Косенко.

Нидерланды забили третий, когда Бузамбу обыграл Журбу и с разворота поразил ворота. Украина сразу ответила ударами Шотурмы (заблокировали) и Лебедя (голкипер).

Украина перешла на игру с пятью полевыми. Долго не удавалось организовать хорошую атаку. За две минуты до сирены Петр Шотурма сократил отставание, но на большее "сине-желтые" не сподобились.

В другом матче нашей группы Португалия обыграла Сербию (4:2). 23 января (в 15:30) украинцы сыграют ключевой поединок против сербов. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.