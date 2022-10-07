Сборная Украины по футзалу стартовала в основном раунде отбора чемпионата мира-2024. Счет и обзор матча Украина – Косово читайте в этой новости на "Футбол 24".

ЧС-2024 по футзалу, квалификация. Основной раунд

Украина – Косово – 3:1

Голы: Чернявский, 15, Корсун 24, Мельник, 27 – Кастрати, 2

Из-за полномасштабной войны в Украине "сине-желтые" вынуждены были принимать Косово в Латвии. Это был первый поединок команды Александра Косенко в основном раунде отбора чемпионата мира-2024.

Украина – Косово: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2024 по футзалу

Поединок начался неудачно для наших, уже на 2-й минуте украинцы пропустили. Кастрати подставил голову под удар партнера и открыл счет. У подопечных Косенко были моменты, чтобы забить в ответ, однако мяч никак не шел в ворота – то кипер, то нефарт, то собственная неточность мешали украинцам сравнять.

Лишь на 15-й минуте Чернявский реализовал свой момент. Игорь пушечным ударом под перекладину выровнял положение. "Сине-желтые" могли как выйти вперед, так и пропустить еще до перерыва – косовары упустили супершанс, хотя в целом именно Украина имела гораздо больше моментов в первой 20-минутке. Балканцы действовали на контратаках, но несколько раз сумели побеспокоить Кирилла Ципуна. 1:1 до перерыва.

Уже на старте второго тайма стойка спасла Косово после удара Шотурмы со штрафного. Но на 24-й минуте наши наконец-то повели в счете – Корсун получил пас от Фаренюка, обыграл кипера и покатил мяч в пустые ворота. Вскоре пришел и третий гол, автором которого после розыгрыша штрафного стал Мельник.

В последние минуты Косово перешло на игру в 5 полевых. "Сине-желтые" дважды перехватывали мяч и били в пустые ворота – неточно. Десятиметровый пенальти украинцы тоже не забили – Мельник проиграл дуэль вратарю. Рефери дал второй шанс, который Мельник снова упустил. В итоге 3:1. Волевая победа нашей сборной в первом матче.

Следующий матч в основном раунде отбора на ЧМ-2024 украинцы сыграют 11 октября против Нидерландов (начало – в 19:00).

На этой стадии квалификации 36 сборных разбиты на 12 групп по три команды, в которых поединки будут проходить дома и на выезде. 12 победителей групп, а также 4 лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда.

В целом квалификация на ЧМ-2024 продлится больше года и пройдет в 5 этапов: предварительный раунд, основной раунд (группы с домашними и выездными матчами), плей-офф основного раунда (домашние и выездные матчи), элитный раунд (группы с домашними и выездными) ) и плей-офф элитного раунда (домашние и выездные матчи).