Заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный подробно объяснил некоторые моменты указа о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.

– Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и жать руки агрессору.

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– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время. По каждому конкретному случаю мы будем рассматривать и реагировать по отдельности.

– Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

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– Норма приказа вступает в силу сразу после его подписания, обнародования.

– Я почти уверен, что нам не придется даже рассматривать вопрос о лишении статуса национальных.

– Мы видим сегодня, что почти весь спортивный мир стоит на том, что представители России и Беларуси должны быть исключены из мирового культурного и спортивного контекста, – Telegram-канал Бомбардир выделил основные тезисы из комментария Бидного в эфире телемарафона.

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