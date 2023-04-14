Не исключено, что национальная сборная Украины снимется с отбора на Евро-2024. Сейчас все зависит от позиции Министерства молодежи и спорта.

Как известно, Министерство молодежи и спорта Украины подготовило проект приказа об участии наших спортсменов в международных соревнованиях. В нем предусмотрено, что представители Украины во всех видах спорта не имеют права участвовать в турнирах, в которых есть россияне и белорусы.

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Это значит, что сборная Украины, возможно, будет вынуждена сняться с отбора на чемпионат Европы-2024. Официальной позиции по этому вопросу пока нет.

Глава украинского футбола Андрей Павелко заявил, что УАФ будет выполнять это решение Кабмина. Но пока что УАФ обратилась в Министерство молодежи и спорта с запросом, на какие именно соревнования будет распространяться действие приказа, потому что в настоящее время это не совсем понятно.

"У нас война. У нас нет возможности выезжать за границу без согласования с министерством спорта", – цитирует Павелко Reuters.

Напомним, в квалификации на чемпионат Европы-2024 "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня сыграли один матч. В Лондоне сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:2.

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