Футбольные команды из Беларуси также по-прежнему смогут принимать участие в международных соревнованиях.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения белорусских клубов и сборной Беларуси из международных соревнований, информирует Sportschau.

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Во время заседания исполкома было принято решение о лишении страны проведения женского чемпионата Европы U-19.

Ранее президенту УЕФА Александеру Чеферину пришло письмо от более 100 депутатов Европарламента, которые призвали исключить Беларусь. "Тот факт, что белорусская сборная участвует в чемпионате Европы, позже будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что его хорошо воспринимает международное сообщество", – говорилось в письме.

Напомним, что мужская сборная Беларуси по футболу участвует в отборе к Евро-2024, но проводит домашние матчи на нейтральных полях.

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