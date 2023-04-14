Заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний детально пояснив деякі моменти наказу про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.

– Основне рішення буде ухвалювати федерація – УАФ. Думаю, що в нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони будуть змагатися в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися.

– Я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на один майданчик, дивитися в очі і тиснути руки агресору.

Збірна України може примусово знятися з Євро-2024 – УАФ готова виконувати рішення Кабміну

– Я хотів би підкреслити, що рішення прийняте таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією. У даному випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось. Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час. По кожному конкретному випадку ми будемо розглядати і реагувати окремо.

– Сьогодні є така певна спекуляція, що ми умиваємо руки і звільняємо простір для росіян – це зовсім не так. Те, що спортсмени не будуть брати участь у змаганнях – це не означає, що ми туди не поїдемо і не будемо боротися за свої права і наголошувати на неприпустимості участі агресора в міжнародних змаганнях. Ми теж пропрацьовуємо механізм, як це буде робитися.

Бойкот Євро-2024, новий роман гравця Динамо, гучний скандал у чемпіонаті України

– Норма наказу вступає в силу відразу після його підписання, оприлюднення.

– Я майже впевнений, що нам не доведеться навіть розглядати питання про позбавлення статусу національних.

– Ми бачимо сьогодні, що майже увесь спортивний світ стоїть на тому, що представники росії та білорусі мають бути виключені зі світового культурного та спортивного контексту, – Telegram-канал Бомбардир виокремив основні тези з коментаря Бідного у ефірі телемарафону.

Білорусь продовжить брати участь у відборі до Євро-2024 – УЄФА відмовився виключати поплічників терористів