Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА

Еврокубковый мидуик принес очередные очки Украины в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Ничейные результаты украинских клубов (Шахтер, Динамо, Александрия) на евроарене в рамках 4-го тура добавили стране три очка (0,6 балла) в таблице коэффициентов УЕФА.

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Украина продолжает находиться на 10-й строчке, имея в активе 33,100 балла. Ближайшие наши преследователи – Турция, которая получила два очка (31,800). На 9-й строчке расположились Нидерланды, которые по итогам последней недели набрали 5 очков и оторвались от Украины, имея 34,150 балла.

Десятая строчка дает право на два представителя в ЛЧ (одного в групповом раунде, одного во втором квалификационном), одного в ЛЕ (в плей-офф раунде) и два в Лиге конференций (одного в третьем квалификационном раунде и один во втором).

Традиционно в рейтинге лидирует Испания (92,140).

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