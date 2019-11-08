Україна збільшила відрив від Туреччини в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Єврокубковий мідвік приніс чергові очки Україні в рейтингу асоціацій УЄФА.

Нічийні результати українських клубів (Шахтар, Динамо, Олександрія) на євроарені в рамках 4-го туру додали країні три очки (0,6 бала) в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Україна продовжує перебувати на 10-й сходинці, маючи в активі 33,100 бала. Найближчі наші переслідувачі – Туреччина, яка здобула два очки (31,800). На 9-й сходинці розташувались Нідерланди, які за підсумками останнього тижня набрали 5 очок та відірвались від України, маючи 34,150 бала.

Десята сходинка дає право на два представника в ЛЧ (одного в груповому раунді, одного в другому кваліфікаційному), одного в ЛЄ (в плей-офф раунді) і два в Лізі конференцій (одного в третьому кваліфікаційному раунді і одного в другому).

Традиційно в рейтингу лідирує Іспанія (92,140).

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