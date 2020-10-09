"Мое падение? Это часть футбола, хитрости всякие. Я для команды старался и хотел, чтобы выиграли. Упал – поставили. VAR не было, значит, это пенальти.

Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы выступаем за сборную Украины, и мы должны хорошо представлять страну. Мотивация есть. Просто так получилось, что команда не сразу воспринимала новый футбол. Потому что Украина никогда не играла так в пас, в современый футбол. Уже немного поздно, но мы понимаем друг друга уже.

Когда заработал пенальти, подошел к Булеце и сказал, чтобы он бил. Я не хотел бить, потому что был уставшим, а я был таким, можно и не забить. Я отдал, потому что был уверен в нем на 100%", – цитирует Цитаишвили Динамомания.

Украина U-21 победила Румынию благодаря спорному пенальти – призрачные шансы на Евро еще остаются