"Те, кто не сыграют и не помогут на данный момент – это Олег Билык, Владислав Бабогло (оба – Александрия), Богдан Вьюнник (Шахтер) и Олег Очеретько (Мариуполь, аренда из Шахтера).

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Эти ребята нам не помогут. У троих обнаружили COVID-19, они уже на самоизоляции. А Очеретько жил вместе с Вьюнником, поэтому по правилам он также должен уйти на самоизоляцию. Тяжело сказать, где они подхватили коронавирус. Скорее всего, все началось из клубов", – рассказал Руслан Ротань в комментарии ТК Футбол.

Заметим, что уже сегодня, 9 октября, сборная Украины U-21 встретится с румынскими сверстниками в рамках отбора к молодежному Евро-2021. Матч состоится на Оболонь-Арене, начало в 18:30.

Украина U-21 – Румыния U-21: анонс матча отбора к Евро-2021