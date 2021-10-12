Украина и Фарерские острова встречаются в матче отбора Евро-2023 (U-21). Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-21 – Фарерские острова U-21.

Молодежная команда Украины на правах хозяина полностью доминировала в матче против Фарерских островов, но на счете это не отразилось.

"Это неуважение к сопернику, так нельзя": Ротань разнес подопечных за пижонство в матче с Фарерами

Единственный гол в матче с углового забил нападающий Шахтера Михаил Мудрик, но "сухой лист" испортил защитник соперника своим прикосновением к мячу. Вскоре этот же защитник сыграл рукой в ​​своей штрафной и привез пенальти. Еще два представителя "горняков" Судков и Бондаренко решили разыграть стандарт и провалились.

Украина U-21 набрала 9 очков, поднявшись на первую позицию в группе Н, но на свой матч еще ожидают французы, которые могут вернуть лидерство.

Украина U-21 одержала победу над Фарерскими островами – пижонство и расточительность помешали устроить разгром