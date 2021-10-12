"Ребята оправдали мои надежды лишь частично. Я остался доволен содержанием нашей игры и концентрацией ребят. Но не до конца, сами понимаете, из-за какого момента я очень разозлился. Но ребята уже и сами все понимают. Они молодые футболисты, надеюсь, что дальше такое не повторится. Такая самоуверенность – это некрасиво. Мы уже поговорили об этом.

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Что означал мой жест? Извиняюсь за него, показал такое в трансляции. Сказал, что в перерыве игроки получат по полной программе. Это неуважение к сопернику в первую очередь, так нельзя. Футболисты также это понимают. В перерыве пришлось немного поговорить на высоких тонах, я выразил ребятам свое недовольство. Счет 1:0 – скользкий. Должны были заканчивать первый тайм с крупным счетом, 2:0, 3:0. А с таким счетом понятно, что будет нервозность в каждом моменте у наших ворот. Она появилась после наших моментов, когда мы пренебрегли своими возможностями и соперником.

Ребята из замены каши не испортили, вы видели их рвение. Поверьте, эти ребята способны на большее. Если говорить в общем, то хотелось бы большего, особенно с Францией. Я рассчитывал на большее и был уверен, что с ними мы можем играть на равных, показывать зубы. Я уверен, что игроки после этого сбора станут сильнее. Ребятам пора становиться "мужичками". Это уже переход во взрослый футбол, здесь ничего просто так не бывает. За каждую мелочь наказывают. Надо добавлять, особенно в менталитете", – заявил Ротань в комментарии каналу "Футбол".

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