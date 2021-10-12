Подопечные Руслана Ротаня после разгромного поражения во Франции опустились на второе место в группе Н, отстав от "Ле Блё" на один зачетный балл и на столько же опережая сборную Фарерских островов U-21. Сербия имела на два очка меньше, Армения – на три. В таких условиях еще одна осечка могла дорого стоить, поэтому в домашнем поединке против Фарерских островов нашей молодежке была нужна только победа. Правда, забрасывать шапками гостей украинцы не имели права, ведь островитяне играли вничью с Францией.

Франция уничтожила Украину в отборе к Евро-2023 U-21 – "сине-желтые" пропустили пять голов и потеряли лидерство в группе

В составе "сине-желтых" была проведена ощутимая ротация. Дисквалифицированного Таловерова в центре обороны заменил 18-летний Боль, который дебютировал за U-21. Михайленко присел в запас, уступив место Мудрику, а на острие атаки вместо Кухаревича вышел Вьюнник.

Украина считалась однозначным фаворитом встречи. В первом тайме это стало очевидно и на поле – фарерцы не создали ни одного момента, да и в целом за центральный круг они переходили очень редко. Хозяева контролировали темп игры и плели комбинации на чужой трети, доминируя в каждом эпизоде ​​и на любых участках. Уже на 8-й минуте такой футбол мог вылиться во взятие ворот, однако Бондаренко после прострела Мудрика не попал по мячу, а Назаренко метров с 20-ти пробил выше ворот. На 10-й Бондаренко по мячу попал, но его удар метров с 10-ти полетел в небо. После этого в штрафную прошло еще несколько опасных передач без завершения.

На 17-й минуте в игру вступал голкипер Мерке – Крыськив выполнил классный навес на линию вратарской, Вьюнник головой замкнул его, однако вратарь вытащил сферу из-под перекладины. На 20-й он выполнил еще один сейв, спасая после врывания Мудрика на край штрафной. Впрочем, на 24-й минуте Мёрку таки пришлось вынимать мяч из сетки: Мудрик с углового выполнил нечто похожее на сухой лист, а защитник Едмундссон подрезал "круглого" в дальний угол собственных ворот – 1:0!

После забитого гола украинцы взяли паузу в активности, чтобы перевести дух и прижать соперника в последней трети первого тайма. Начало новой волны атак положил Вивчаренко, который ударом головой метров с семи замыкал заброс от Бондаренко – Мёрк парировал! Еще через две минуты Крыськив влетел на правый край штрафной, оказавшись перед вратарем и пробил мимо, однако мяч пролетел рядом с дальней штангой! На 37-й Вьюнник зашел с левого края, выстрелив по воротам – Мёрк выставил руку и спас Фареры.

Голкипер поймал кураж, но на помощь "сине-желтым" снова пришел Едмундссон. Насмотревшись на сейвы своего партнера, он на 40-й минуте тоже выставил руку, заблокировав прострел, а рефери без колебаний назначил пенальти. На повторах показалось, что мяч попал в корпус, однако украинцев это уже не волновало. На эмоциональном подъеме подопечные Руслана Ротаня решили повторить трюк Месси-Суареса с середины 2010-х – Судаков вместо удара с "отметки" покатил на Бондаренко. Впрочем, Валерий не смог сразу пробить, а Мёрк спас Фареры при попытке обыграть себя!

Перед свистком на перерыв хозяева могли удвоить свое преимущество вследствие прострельной передачи с удачным отскоком на линию вратарской. Мудрик готов был замыкать, но Мёрк опередил его. В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу Украины U-21. Второй гол "сине-желтых" казался только вопросом времени.

Впрочем, во втором тайме дела пошли не так круто. Подопечные Руслана Ротаня продолжали доминировать, раскатывая мяч, врываясь в штрафную и демонстрируя высокий темп игры, однако с обострением все было очень печально – до 70-х минут украинцы не создали ни одного явного момента. Сыч и Бондаренко метров с 20-ти стреляли по воробьям, замыкание Мудрика метров с 10-ти накрыли защитники, а классная комбинация с участием Боля, Бондаренко и Вьюнника завершилась заблокированным выстрелом Валерия. Фареры ничем не отвечали, но счет на табло заставлял болельщиков нервничать.

Руслан Ротань на 70-й минуте провел двойную замену, выпустив Желизко и Супрягу вместо Назаренко и Судакова. Украина забегала лучше, наконец начав обострять. Так, на 74-й минуте Супряга получил передачу на ход от Мудрика и выстрелил низом с правого края штрафной – Мёрк парировал ногами. На 76-й Мудрик принял кросс от Вивчаренко и из центра штрафной пробил в голкипера Еще лучший шанс прилетел на 80-й: Мудрик выполнил навес на левый край штрафной, Вьюнник головой замкнул очень неуклюже, но мяч по высокой дуге начал приземляться под перекладину – к сожалению, он попал именно в неё.

На 85-й минуте Вьюнник потерял еще более лучшую возможность закрыть игру: Сыч прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, защитники пролетели мимо мяча, а Богдан пробил метров с восьми – выше ворот! После этого Руслан Ротань заменил форварда на Кухаревича.

Таким образом, Украина U-21 набрала 9 очков, поднявшись на первую позицию в группе Н, но уже через две минуты Франция U-21 может вернуть лидерство. Фарерские острова U-21, имея 5 зачетных баллов, опустились на пятую строчку.

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