Україна та Фарерські острови зустрічались у матчі відбору Євро-2023 (U-21). Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 – Фарерські острови U-21.

Молодіжна команда України на правах господаря повністю домінувала в матчі проти Фарер, але на рахунку це не відобразилось.

"Це неповага до суперника, так не можна": Ротань розніс підопічних за піжонство у матчі з Фарерами

Єдиний гол у матчі з кутового забив нападник Шахтаря Михайло Мудрик, але "сухий лист" зіпсував оборонець суперника своїм доторком до м'яча. Невдовзі цей же захисник зіграв рукою у власному штрафному майданчику та привіз пенальті. Ще два представники "гірників" Судков та Бондаренко вирішили розіграти стандарт і провалились.

Україна U-21 набрала 9 очок, піднявшись на першу позицію в групі Н, але на свій матч ще очікують французи, які можуть повернути лідерство.

Україна U-21 здобула перемогу над Фарерськими островами – піжонство та марнотратство завадили влаштувати розгром