Украина U-20 – Южная Корея U-20: УАФ не смогла договориться о дополнительной квоте на билеты с ФИФА

ФИФА отказала УАФ выделить дополнительные билеты для украинских болельщиков.

"Сегодня мы получили официальный ответ ФИФА, в которой говорится о том, что единственным официальным ресурсом продажи билетов остается: www.fifa.com/tickets/u20wc. Большая часть билетов была реализована раньше, до того, как стали известны финалисты.

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Рекомендация ФИФА для желающих попасть на финальный матч - мониторить официальный ресурс, и ждать, когда билеты появятся в наличии", – говорится в заявлении УАФ на Facebook.

Напомним, финал ЧМ-2019 Украина U-20 – Южная Корея U-20 состоится завтра, 15 июня. Начало игры в 19:00.

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