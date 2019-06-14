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Украина U-20 – Южная Корея U-20: финал ЧМ-2019 посетит Беланов, Бебето и другие легенды

17:10 52 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: финал ЧМ-2019 посетит Беланов, Бебето и другие легенды
Бебето / FOX Sports

В решающем поединке ЧМ-2019 сборную Украины U-20 будут поддерживать легендарные личности.

 

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Посмотреть вживую на игру сборной Украины U-20 приедут: обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов, экс-игрок Манчестер Юнайтед Парк Джи Сун, легенда Лацио и сборной Португалии Фернанду Коуту, еще один представитель "лусос" Абель Шавьер и обладатель кубка чемпионата мира-1994 в составе сборной Бразилии – Бебето.

Ключевой поединок ЧМ-2019 между Украиной и Южной Кореей состоится 15 июня, начало в 19:00.

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Сборная Украины ФИФА Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Парк Чжи Сун Парк Чжи Сун Игорь Беланов Абель Шавьер Бебето
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