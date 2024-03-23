Юношеская сборная Украины готовится к старту поединка со сверстниками из Латвии в элит-раунде отбора к Евро-2024. Стартовые составы и видеотрансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Украина U-19 - Латвия U-19 начнется в 15:00 – игру посмотреть в прямом эфире можно на YouTube-канале Федерации футбола Северной Македонии.

Напомним, украинцы под руководством Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда. Далее сборная Украины U-19 будет работать под наблюдением Дмитрия Михайленко. Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, "сине-желтым" необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Украина U-19 уже стартовала в элит-раунде отбора, уверенно обыграв Северную Македонию (2:0). Сейчас украинцы делят первое место со Швейцарией, которая в 1-м туре переиграла Латвию.

Стартовый состав сборной Украины U-19: Крапивцов – Гусев, Мельник, Ермачков, Дрозд – Кревсун, Ващенко, Гаджиев – Синчук, Пономаренко, Маткевич.

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