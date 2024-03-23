Юнацька збірна України готується до старту поєдинку з однолітками з Латвії у еліт-раунді відбору до Євро-2024. Стартові склади та відеотрансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Україна U-19 – Латвія U-19 розпочнеться о 15:00 – гру переглянути в прямому ефірі можна на YouTube-каналі Федерації футболу Північної Македонії.

Нагадаємо, українці під керівництвом Олега Кузнецова посіли перше місце у своїй групі кваліфікаційного раунду. Далі збірна України U-19 працюватиме під наглядом Дмитра Михайленка. Аби пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, "синьо-жовтим" необхідно посісти перше місце в суперництві зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

Україна U-19 вже стартувала у еліт-раунді відбору, впевнено обігравши Північну Македонію (2:0). Наразі українці поділяють перше місце зі Швейцарією, яка в 1-му турі переграла Латвію.

Стартовий склад збірної України U-19: Крапивцов – Гусєв, Мельник, Єрмачков, Дрозд – Кревсун, Ващенко, Гаджиєв – Синчук, Пономаренко, Маткевич.

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