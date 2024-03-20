Украина начала элит-раунд отбора на Евро-2024 (U-19) матчем против Северной Македонии.

Группа 7 элит-раунда отбора Евро-2024 (U-19), 1 тур

Северная Македония – Украина – 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Удаление: Мелики, 75 (ПМ)

На Евро-2024 выйдут только победители семи групп, поэтому времени на раскачку у подопечных Дмитрия Михайленко не было. "Сине-желтые" начинали элит-раунд игрой против хозяина квартета – Северной Македонии.

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Украина имела ощутимое преимущество до перерыва и наконец достигла своего в компенсированное время. Предыдущий тренер Олег Кузнецов удивительным образом игнорировал Даниила Кревсуна, а вот Михайленко сразу выпустил в основе. Хавбек Боруссии Д отблагодарил голом. После неудачной подачи углового Кревсун подобрал мяч и с линии полукруга пробил в ближний угол.

В дебюте второй половины "сине-желтые" закрепили преимущество. Лучший бомбардир Динамо и всего чемпионата Украины U-19 Матвей Пономаренко также остался без присмотра на подступах к штрафной площади. Прием, удар под стойку – 2:0.

Подопечные Михайленко уверенно довели дело до победы, хотя не обошлось без грубостей со стороны соперника. Мелики получил прямую красную за "грязный" подкат против Цуканова. На 79-й минуте произошло еще одно интересное событие – дебют за Украину Кристиана Шевченко, которому выдали звездную отцовскую семерку.

Украина прекрасно начала отбор и могла стать лидером группы, но в параллельном матче Швейцария таки дожала Латвию 1:0. Прибалтийцы будут следующим соперником ребят Михайленко – 23 марта, начало в 15:00.

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