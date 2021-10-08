Несколько игроков сборной Украины U-18 сдали позитивные тесты на COVID-19, из-за чего октябрьские учебно-тренировочные сборы были отменены, сообщает официальный сайт УАФ.

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Таким образом, товарищеские матчи со Словакией, которые были запланированы на 8 и 10 октября, не состоятся.

Отметим, что в 2021 году сборная Украины U-18 не провела ни одного официального матча, поскольку поединки квалификации к Евро-2021 были отменены из-за эпидемиологической ситуации в мире (решение приняли в декабре 2020 года).

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