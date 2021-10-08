"У нас прекрасные молодые таланты. Я уверен в наших ребятах. Они должны не стесняться, а быть мотивированными, сплоченными и показать хорошую игру. Они умеют играть в футбол и показывают это в матчах, просто не всегда был результат. Я считаю, что наши ребята не хуже соперника, они смогут проверить себя на уровне команды Франции.

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Я работал с Ротанем в Олимпике. Он был квалифицированным игроком, а теперь – тренер с хорошими идеями. Уверен, что у него будет хорошее будущее. Если он будет хорошо развиваться, то в будущем может стать и главным тренером национальной сборной Украины.

На этом уровне не так важен результат, как качество игры. А в национальной команде мы уже будем держаться за результат. Ребята должны показывать качество игры, а результат отойдет на второй план", – сказал Шевчук в комментарии Tribuna.

Напомним, поединок отборочного турнира Евро-2023 украинская молодежка проведет уже сегодня, 8 октября, во французском Бресте. Начало встречи в 19:30. После двух туров "сине-желтые" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Франция с 4-мя пунктами идет второй.

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