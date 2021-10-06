Юношеская сборная Украины победно начала квалификацию к Евро-2022, дома переиграв Мальту. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2022, 1-й тур

Украина U-19 – Мальта U-19 – 4:2

Голы: Хромей, 13, (пен.), Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65 – Кросс, 7, Борг, 58

Команды в старте матча начали активно и уже к 13-й минуте счет стал 1:1 – на гол Кросса точным ударом с пенальти, который заработал Назар Волошин, ответил Хромей. Украина до перерыва вышла вперед благодаря голу Ярмолюка.

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Второй тайм снова начался с обмена забитыми мячами – Шостак увеличил отрыв на 55-й, но Борг результативно ответил через 3 минуты. Однако последнее слово было за украинцами – Шостак оформил дубль за 10 минут и принес стартовую победу для подопечных Езерского. Интересно, что Денис дважды забивал после передач Волошина.

Отметим, что Украина U-19 стартовала с победы в группе 5 квалификации к Евро-2022. Кроме Мальты "сине-желтые" будут бороться за путевку на турнир с Финляндией и Польшей.

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