Кілька гравців збірної України U-18 здали позитивні тести на COVID-19, через що жовтневі навчально-тренувальні збори були скасовані, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таким чином, товариські матчі зі Словаччиною, які були заплановані на 8 та 10 жовтня, не відбудуться.

Зазначимо, що у 2021 році збірна України U-18 не провела жодного офіційного матчу, оскільки поєдинки кваліфікації до Євро-2021 були скасовані через епідеміологічну ситуацію у світі (рішення ухвалили у грудні 2020 року).

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