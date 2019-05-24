toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Украина U-20 – США U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019, – как это было

24 мая 23:30 2057 Читати українською
Украина U-20 – США U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019, – как это было
Украина U-20 – США U-20: стартовые составы на матч молодёжного ЧМ-2019

Молодежная сборная Украины победила США в матче группового этапа чемпионата мира U-20 в Польше. "Сине-желтые" минимально переиграли оппонента – 2:1.

26’ Сергей Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергей Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

Матч чемпионата мира U-20 Украина – США начался в 21:30 по киевскому времени и завершился в пользу наших ребят. После первого тура мы занимаем второе место в группе.

ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США

Стартовые составы:

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Попов, Цитаишвили, Хахлёв, Корниенко, Булеца, Супряга, Безкоровайный, Мусолитин, Конопля

Запасные: Сафронов, Веремеенко, Чех, Кучерук, Сикан, Дрышлюк, Устименко, Снурницин, Ризнык, Кащук

США U-20: Скотт, Дест, Глостер, Ричардс, Даркин, Мендес, Помыкал, Веа, Кейта, Серваниа, Де Ла Фуэнте

Запасные: МакКинзи, Акинола, Сота, Очоа, Серильйо, Реал, Лланес, Ренникс, Ледесма, Дос Сантос

Сын обладателя "Золотого мяча" и немецкий десант: США – первый соперник сборной Украины на Кубке мира U-20

blog_ava
Мог заменить Шевченко в сборной Украины, стал разочарованием года – Динамо удивляет польские СМИ выборами тренера
24 мая
1502
Теги
Главное Украина U-20 - США U-20 Украина U-20 Украина U-20 США U-20 США U-20 Сборная Украины U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
33
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук