Украина U-20 – США U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019, – как это было

Молодежная сборная Украины победила США в матче группового этапа чемпионата мира U-20 в Польше. "Сине-желтые" минимально переиграли оппонента – 2:1.

Матч чемпионата мира U-20 Украина – США начался в 21:30 по киевскому времени и завершился в пользу наших ребят. После первого тура мы занимаем второе место в группе.

ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США

Стартовые составы:

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Попов, Цитаишвили, Хахлёв, Корниенко, Булеца, Супряга, Безкоровайный, Мусолитин, Конопля

Запасные: Сафронов, Веремеенко, Чех, Кучерук, Сикан, Дрышлюк, Устименко, Снурницин, Ризнык, Кащук

США U-20: Скотт, Дест, Глостер, Ричардс, Даркин, Мендес, Помыкал, Веа, Кейта, Серваниа, Де Ла Фуэнте

Запасные: МакКинзи, Акинола, Сота, Очоа, Серильйо, Реал, Лланес, Ренникс, Ледесма, Дос Сантос

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