ЧМ-2019 U-20: Нигерия запугивает Украину разгромом Катара, Новая Зеландия уничтожила Гондурас, Уругвай победил Норвегию

Состоялись очередные матчи чемпионата мира-2019 среди команд U-20. Свои первые поединки провели соперники сборной Украины.

Чемпионатов мира-2019 U-20 1 тур, группа C

Гондурас – Новая Зеландия – 0:5

Голы: Диего, 8 (аг), Уэйн, 17, 27, Синг, 51, Конрой, 90+1

Уругвай – Норвегия – 3:1

Голы: Нунес, 21, Жинелла, 29, Родригес, 87 – Боршгревинк, 47

Группа D

Катар – Нигерия – 0:4

Голы: Ефиом, 12 Офиа, 24 Деле-Баширу, 68, Салавуден, 74

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Новая Зеландия даже близкьо не была фаворитом в матче с Гондурасом, но ребят из Океании это не волновало. Уже в первом тайме голкипер номинальных хозяев трижды доставал мяч из сетки ворот. После перерыва новозеландцы еще дважды отличились, доведя счет до неприличного.

Уругвайцы не встретили достойного сопротивления со стороны сборной Норвегии. Хозяева отгрузили сопернику 3 мяча. Стоит отдать должное игрокам Норвегии, которые сумели отквитать один мяч.

Нигерия долго не затягивала с любезностями в поединке со сборной Катара. Африканцы уже к 25-й минуты завоевали гандикап в 2 мяча, а после перерыва еще раз повторили свой подвиг. Напомним, именно Нигерия и Катар являются соперниками сборной Украины в группе D на групповом этапе ЧМ-2019. Также в эту группу входят юные игроки из США.

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