ЧС-2019 U-20 Україна – США: прекрасна динамівська молодь та Бондар, топ-клас Луніна та неоднозначний початок турніру

Збірна України U-20 в першому матчі на молодіжному чемпіонаті світу в Польщі переграла збірну США.

Одразу зі стартовим свистком американці спробували позначити свою домінантну позицію, захопивши контроль над м'ячем. Вже на 5-й хвилині вони провели перший момент, коли після прострілу Помикала з лівого флангу Серванья пробив з лінії штрафного – Безкоровайний заблокував удар. На 7-й Брендан вистрілив з дистанції, але вийшло неточно; на 9-й же на жовту картку сів Гео Цітаішвілі, який сфолив у метрах 30-ти від власних воріт. Алекс Мендес з такої дистанції наважився на прямий удар у напрямі дальньої дев'ятки, однак блискучий сейв Луніна не дав підопічним Теба Рамоса забити швидкий гол.

Українці за цей час ніяк не потривожили ворота Бредлі Скотта, але поступово їм вдалося вирівняти хід зустрічі. "Синьо-жовті" налагодили роботу з м'ячем, а на 16-й хвилині провели перший момент – це Булеца відгукнувся на верхову передачу з глибини та спробував пробити в дотик з лівого краю штрафного, однак постріл заблокували. Суперник тут же міг покарати нашу збірну – врятував Бондар, який у красивому підкаті витягнув м'яч з-під ніг Веа біля власних воріт. Загалом же матч прийняв рівний характер.

Саме у цей момент Україна забила свій гол. Американці не зробили жодних висновків з напівмоменту Булеци, тому на 26-й хвилині Сергій відгукнувся на лонгбол Цітаішвілі на лівий край карного майданчика, виграв боротьбу в захисника та пробив у ближній кут – 1:0! На жаль, це був наш останній небезпечний момент до перерви. Збірна США підвищила оберти й відігралася вже на 32-й після класної комбінації, яку Веа завершив передачею на лінію воротарського – Серванья звідти легко розстріляв ворота Луніна.

GOAL USA! Gorgeous team goal from U.S. for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm — J.R. Eskilson (@JREskilson) 24 мая 2019 г.

Американці продовжили тиск. На 38-й хвилині Де Ле Фуенте розкрив нашу оборону пасом на правий край штрафного, звідки пробив абсолютно вільний Помикал – повз ворота! Це був шостий удар по воротах збірної України проти двох наших. На 45-й же з дистанції точно у правий нижній кут потужно пробив Мендес – цього разу врятував Лунін. "Сино-жовті" відповіли кількома атаками без завершення, на чому тайм і завершився.

По перерві команди обмінялися супермоментами. Першою вкусила Україна: на 48-й хвилині Цітаішвілі зачепився за аут, обіграв захисника та з-за меж штрафного вистрілив з лівої – поперечина! За кільканадцять секунд американці відповіли проходом та ударом у виконанні Мендеса – Алекс метрів з 20-ти вдарив у дев'ятку, однак Лунін врятував. Дуже швидко стало помітно, що підопічні Петракова забігали набагато цікавіше, а збірна США виявилась до цього неготовою. Її футболісти також почали помилятись, фолити, а на 51-й ще й пропустили другий гол після подачі Булеци з кутового, яку головою в дальній кут замкнув Попов – 2:1.

Після цього гра вирівнялась. Американці стали гірше тримати м'яч і рідко загострювали – після прориву по флангу з прострілом в нікуди та дальнього удару Де Ле Фуенти на 50-х хвилинах у збірній суперника і згадати нічого. Україна проводила небезпечні контратаки, однак постійно підводив останній пас. В таких умовах часто брав гру на себе Цітаішвілі, який на швидкості проходив фланг і далі діяв по ситуації. Передачі в нього не йшли, а постріл з дистанції на 75-й хвилині виявився дуже неточним.

Останні хвилини поєдинку більше далися збірній США, тренер якої кидав у бій форварда за форвардом. На 80-й хвилині суперник відверто налякав наших вболівальників атакою, яку Алекс Мендес завершив потужним ударом у ліву стійку. На 85-й Сото вдався непоганий постріл поміж двох захисників, однак надійно зіграв Лунін. На 87-й же Помикал увірвався до штрафного та впав після підкату Попова, але арбітр помітив чистоту гри Дениса. У компенсований час американці перейшли і на навіси з центру поля – втім, навала на наші ворота у них не вдалася. Фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України.

Булеца, Цітаішвілі та Попов у поточному сезоні непогано відшуміли у юнацькій Лізі чемпіонів, а Супряга ще й в дорослій кваліфікації проти Аякса грав. Дані футболісти знаходяться в одному кроці від того, щоб ногою вибити двері першої команди Динамо й потрапити на олівець тренерам національної збірної, тому на молодіжному чемпіонаті світу від них очікують багато. Початок турніру виявився більше, ніж гідним.

В першу чергу, слід відзначити Сергія Булецу, який забив гол та виконав гольову подачу на Дениса Попова. У провальному першому таймі він був єдиним гравцем збірної України, від якого йшла хоч яка-небудь гострота в атакувальних діях. Саме він на 16-й хвилині зачепився за лонгбол та пробив у дотик, заробивши корнер, і саме він повторив те ж саме на 26-й – тільки тепер Булеца грамотно поставив корпус та пробив по воротах. Звісно, йому пощастило з грубою помилкою Сержиньйо Деста, але й у другому таймі Сергій кілька разів виходив під загострюючі передачі – зокрема, йому зовсім трішки не вистачило до замикання прострілу Цітаішвілі. Загалом, форвард дуже добре рухався, хоча мав проблеми з останнім пасом.

Георгій Цітаішвілі видав більш неоднозначний поєдинок. Протягом більшої частини першого тайму вінгер виглядав активно, намагаючись тягнути м'яч і грати від власних сильних сторін, але ефективність, за виключенням асисту, виявилась невеликою. Винен був не тільки він, адже вся команда досить низько сідала й не встигала підтримати Георгія при контратаці, але і по перерві він мав певні проблеми. Так, хавбек розпочав дуже класно, але ближче до середини тайму влився в загальну нудну колію, за що закономірно відправився на лаву для запасних.

Втім, навіть у першому таймі користь від дій Цітаішвілі була значною. Своєю активністю він напружував середню лінію суперника та не давав рідкісним атакам збірної України вмерти, не народившись. Коли ж у Георгія був час на обдумане рішення – хавбек не підводив. Про блискучий лонгбол на Булецу і говорити нічого, але більше показовим був момент на 49-й хвилині, коли секундна незібраність американців була використана для підхоплення м'яча, обіграшу один-в-один та дальнього удару в поперечку. До середини другого тайму Цітаішвілі успішно розганяв атаки, діючи розкуто й сміливо, але стабільності йому не вистачило.

Втім, не слід забувати і про пару центральних захисників. Обидва володіють класним першим пасом, однак Валерій Бондар більше зосереджувався на оборонних діях, кілька разів відверто врятувавши нашу команду – зокрема, слід відзначити красивий підкат проти Тімоті Веа на 19-й хвилині в нашому штрафному. Втім, справжнім героєм став Денис Попов, який виконав 6 відбирань, 4 перехоплення, 5 виносів та заблокував 2 кросси. На 87-й хвилині саме його чистий підкат врятував нашу збірну від виходу Помикала на ударну позицію:

Replay of the challenge on @PaxiPomy in the box. (It was ruled not a foul on the field) pic.twitter.com/LvxT8p75Le — J.R. Eskilson (@JREskilson) 24 мая 2019 г.

У повітрі центрбек Попов став справжнім королем – у нього 5 виграних повітряних дуелей у обороні та 2 в атаці. Крім того, мобільний захисник дуже активно підтримував атаку та півзахист, що підтверджується його тепловою картою. Не дивно, чому саме Денис забив переможний гол, а видання Goalpoint визнало його найкращим гравцем матчу.

Андрій Лунін – топ-голкіпер

Американська збірна мало що створила у нашому штрафному. Можна згадати хіба що гольову комбінацію, до якої футболісти збірної України виявились неготовими, дозволивши Серваньї пробити з кількох метрів – більшість же епізодів суперника були пов'язані з дальніми пострілами. По-справжньому гострих передач було мінімум: на 38-й стало гаряче, коли Помикал пробив з правого краю штрафного, а на 79-й абсолютно вільний Мендес отримав пас та влучив у стійку – от, в принципі, і весь креатив з боку США.

Втім, слід відзначити неймовірну складність ударів американської збірної. Вже на 10-й хвилині Андрію Луніну довелося летіти у дальню дев'ятку за м'ячем, відправленим Мендесом зі штрафного метрів з 30-ти. На 45-й Алекс знову випробував на міцність нашого голкіпера, але цього разу він пробив з дистанції в нижній кут – і знову Лунін зіграв блискуче. На 48-й же сталося ось це:

Incredible save from Lunin denies @aleexm21. (Watch Mendez head to celebrate as soon as he hits it) pic.twitter.com/oUY6ZCz6Vx — J.R. Eskilson (@JREskilson) 24 мая 2019 г.

З таким сейвом Андрій Лунін точно потрапить на олівець тренерів мадридського Реала, які саме зараз шукають другий номер на ворота "бланкос". Тим паче, що в дрібних епізодах кіпер також не плужив, не заважаючи власним захисникамта грамотно діючи на виходах. Та й удар Сото на 85-й хвилині хоч і пройшов слабенько і по центру, однак був доволі неприємним – нападник бив з-під захисників. Словом, Лунін повністю відповідав статусу воротаря топ-рівня. Це вже не молода надія, а сформований і перспективний майстер.

Неоднозначний футбол збірної України

Фінальний свисток подарував уболівальникам та футболістам багато позитивних емоцій, однак протягом самого матчу все було набагато важче. Про перший тайм і говорити нічого – головний тренер Олександр Петраков сам визнав провал. Технічні та швидкі американці не возилися з м'ячем, а швидко просували його уперед, постійно знаходячи вільні зони. В цьому плані перший гол став показовим: регулярно відкриті варіанти для передач, свобода центрбеків США, перевантаження зон та нестандартні дії на завершальній фазі атаки – все це у суперника пройшло без особливого спротиву з боку "синьо-жовтих".

Fourteen pass sequence prior to the goal. Starts with @ChrisDurkin0 winning the ball in the middle. Nearly everyone gets a touch in the build-up. pic.twitter.com/Lm20wdoMUN — J.R. Eskilson (@JREskilson) 24 мая 2019 г.

Все, що мала України до перерви – це лонгболи та стандарти. Вони, зрештою, і принесли загальний успіх, однак вічно добиватися результату лише ними неможливо. По перерві "синьо-жовті" прокинулися, почавши високо і агресивно пресингувати американців, йти в атаку великими силами та проявляти свої особливі здібності (фінти, дальні удари, тощо). Спочатку це все спрацювало шикарно: збірна США розгубилася, присіла та пропустила другий гол – тим не менш, вже до середини тайму гра знову стала рівною. Під кінець наші футболісти могли і втратити перемогу, але пронесло.

Збірна України проявила вміння зіграти дисципліновано, жорстко і агресивно. "Синьо-жовті" змогли завестись, за що їм великий плюс, однак чи можна з таким футболом претендувати на щось більше, ніж вихід з групи? Низька оборона, ставка на довгі передачі і стандарти не принесли успіху в першому таймі, а в більш агресивному стилі вдалося лише приголомшити суперника – пізніше американці все одно вирівняли гру і притиснули нас в кінці. Це був далеко не найсильніший колектив польського Мундіалю, тому потрібно серйозно додавати. Втім, перші матчі на Мундіалі навіть у топів рідко бувають ідеальними.

